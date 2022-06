Baiser lesbien dans «Buzz l'Éclair» : «Nous n'allions pas changer le film à cause de croyances rétrogrades»

Les créateurs du film d'animation «Buzz l'Eclair», où apparaît un couple de lesbiennes et qui n'a pas été autorisé dans certains pays musulmans, s'attendaient à courir ce risque.

Le film des studios Pixar sort vendredi dans de nombreux pays, dont les États-Unis et le Luxembourg, et mercredi prochain en France. Mais il n'a pas obtenu de visa d'exploitation dans une douzaine de pays et territoires du Moyen-Orient et d'Asie à majorité musulmane, dont la Malaisie, le Liban, la Jordanie, l'Egypte, l'Arabie saoudite ou les Territoires palestiniens.