Xavier Bettel: «Nous ne devons pas ignorer la crise du climat»

Je n’aime pas faire du bashing, je préfère dire ce que l’on fait nous-mêmes. Je note juste que certains veulent réduire leurs objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. La situation est certes difficile au Luxembourg, mais nous voyons que le Pakistan a été ravagé par les inondations, avec des milliers de morts. La planète est un bien commun, que l’on se partage. Nous sommes en polycrise (Covid, guerre, énergie, inflation), mais nous ne devons pas ignorer celle du climat. Certains veulent repousser les efforts, mais si on repousse sans cesse, nous ne pourrons plus éviter le pire.

On avance déjà bien en Europe, avec le plan «Fit for 55». Le Luxembourg a annoncé des mesures sur le photovoltaïque, les transports sont gratuits, il y a des aides sur la construction… C’est un effort permanent. Il y a des choses que l’on oublie. Par exemple, les sachets en plastique étaient une réalité dans les magasins il y a encore peu, on pensait que ce serait impossible de s’en séparer. Or, nous y arrivons. Plein de choses ont l’air d’être révolutionnaires, avant finalement de rentrer dans notre quotidien.

Plus on investit dans l’électromobilité, plus les prix baissent. Aujourd’hui, ils ne sont pas les mêmes qu’il y a dix ans et qu’il y a cinq ans. Je suis convaincu que d’ici 2035, ils seront encore plus bas!