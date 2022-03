Juan Martin Del Potro : «Nous ne nous reverrons peut-être jamais»

L’Argentin, qui avait annoncé disputer le tournoi de Buenos Aires pour dire «adieu», est resté flou au sujet de son avenir, après sa défaite face à Federico Delbonis.

À l’issue de la défaite contre Delbonis (n°42 mondial) au premier tour, l’Argentin de 33 ans a été acclamé par les 5 000 spectateurs, qui ont chanté «Delpo, ne pars pas!» et ont affiché des messages écrits de sympathie à son attention. «Aujourd’hui, j’ai donné tout ce que j’avais, jusqu’au dernier point. Je suis heureux parce que mon dernier match, probablement, a eu lieu sur un court et pas en donnant une conférence de presse», a-t-il dit au public. «Nous ne nous reverrons peut-être jamais», a aussi lancé «Delpo», les larmes aux yeux.

Del Potro, qui n’avait plus joué sur le circuit depuis presque trois ans à cause d’une blessure au genou, avait annoncé samedi qu’il s’agissait dans la capitale argentine d’un «adieu plus que d’un retour», et qu’il n’y avait «pas de meilleur tournoi que celui de Buenos Aires pour» prendre sa retraite.