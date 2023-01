Tiffany et Justin : «Nous ne prenons plus le même chemin de vie»

Tiffany et Justin, qui avaient participé à la première saison de «Mariés au premier regard», se séparent.

Tiffany et Justin avaient participé en 2016 à la saison 1 de «Mariés au premier regard». Ils n’étaient pas promis l’un à l’autre par les experts en amour du programme de M6. C’est après avoir tous deux connu des échecs sentimentaux qu’ils s’étaient rencontrés, puis mariés en 2018. Depuis lors, les parents de Romy, 4 ans, et Zélie, 3 ans, étaient devenus des créateurs de contenus reconnus sur les réseaux sociaux et avaient participé à «Mamans et célèbres».

C’est sur Instagram que Tiffany a annoncé la fin de son couple. «Je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Pour nous, elle sera synonyme de changements. Nous ne prenons plus le même chemin de vie avec Justin, mais une chose est sûre, notre famille et nos filles resteront toujours notre priorité», a écrit la Française de 32 ans.

«On est intelligents»

Son ex a confirmé la nouvelle dans la foulée. «Comme vous avez pu le lire, notre route amoureuse se sépare, mais pas notre route de parents. Ces vacances de fin d’année n’ont pas été très festives, car on a beaucoup discuté. On est intelligents, on garde les mêmes objectifs pour nos filles et nous resterons une famille soudée», a réagi Justin.

À signaler que ce couple emblématique de la téléréalité n’est pas le seul à se séparer en ce début 2023, puisque celui formé par Tatiana et Xavier, de «Secret Story» en 2007, vient également d’exploser. «Avec Xavier nous ne sommes plus un couple, mais nous sommes des parents. Et cette nouvelle année permettra de construire ainsi, dans cet acheminement, le futur de ce petit bébé exceptionnel», a indiqué sur Instagram, la maman de Newt, qui aura 1 an le 10 février 2023.