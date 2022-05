Avortement aux États-Unis : «Nous ne reviendrons jamais en arrière»: la colère d'Elizabeth Warren

La démocrate était remontée mardi devant la Cour Suprême qui s'apprêterait à renvoyer le droit à l'avortement 50 ans en arrière.

Quand une journaliste interpele Elizabeth Warren et lui dit qu'elle l'a rarement vue dans cet état, la démocrate lance: «Je suis en colère, contrariée et déterminée». La vidéo est rapidement virale aux États-Unis. Des stars comme Katie Holmes la partageant sur leurs réseaux.

«C'est ce que les républicains préparaient depuis des décennies», crie-t-elle visiblement émue, accusant le parti de Donald Trump d'avoir comploté pour obtenir la majorité des voix à la Cour suprême et «accomplir ce que la majorité des Américains ne veulent pas». Et de rappeler que «69% des gens à travers ce pays, les États démocrates comme les États républicains, les vieux, les jeunes veulent que «Roe contre Wade» (qui autorise l'IVG depuis 1973 ndlr) soit maintenu». Elle conclut: «Nous avons un droit, nous avons assez écouté les extrêmistes, nous sommes fatigués»

«Nous ne reviendrons jamais en arrière. Jamais», a-t-elle martelé, invitant les femmes autour d'elle à répéter ce qui est désormais devenu un slogan.

Le site Politico a provoqué une déflagration politique lundi soir en révélant, sur la base d'une fuite inédite d'un document interne, qu'une majorité des juges de la Cour suprême étaient prêts à enterrer l'arrêt «Roe v. Wade» de 1973, qui protège le droit des Américaines à interrompre leur grossesse. La Cour suprême a confirmé l'authenticité du texte - un projet d'arrêt daté de février - tout en soulignant qu'il ne représentait pas une décision «finale», attendue avec fièvre.

Si la Cour devait l'adopter, chacun des 50 États américains retrouverait le droit d'interdire l'avortement sur son sol et une moitié d'entre eux, principalement dans le Sud et le Centre conservateur et religieux, devraient emprunter cette voie. Les gouverneurs républicains du Tennessee et du Dakota du Sud ont signalé lundi qu'ils ne tarderaient pas.

Sans même attendre de connaître la position définitive de la Cour suprême, qui doit se prononcer avant le 30 juin, le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt, a signé mardi une loi qui interdit aux femmes de son Etat d'avorter après six semaines de grossesse. Copie d'une loi texane en vigueur depuis le 1er septembre, le texte incite les citoyens à poursuivre les médecins ou les cliniques pratiquant des avortements au-delà de ce terme, en échange d'indemnités financières.

La veille, des gouverneurs démocrates de plusieurs États dont la Californie, le Nouveau-Mexique et le Michigan, avaient au contraire annoncé vouloir consacrer la légalité du droit à l'avortement même si la Cour annulait «Roe v. Wade».

«Plus jamais de cintres»

«Battez-vous, battez-vous!»: plusieurs milliers de personnes ont afflué mardi soir à New York pour crier leur «colère» contre les intentions de la Cour suprême des États-Unis de casser le droit constitutionnel à avorter. C'est la très offensive procureure générale de l'État de New York, l'élue démocrate Letitia James, qui a sonné la mobilisation générale devant des milliers de femmes et d'hommes, plutôt jeunes, rassemblés en force sur une place du sud de Manhattan, qui abrite le palais de justice du tribunal fédéral.

Devant une marée humaine, Mme James a lancé «un appel à l'action». Le projet de décision de la Cour suprême est «une alerte et ce n'est pas le moment de garder le silence (...) Nous devons nous mettre en colère», a harangué la magistrate en qualifiant la défense du droit à l'avortement «d'un des plus grands combats à mener». «Nous ne reculerons pas, nous ne retournerons pas à l'époque où nous utilisions des cintres. Plus jamais!», a-t-elle promis en jugeant que "le droit de contrôler (son) corps était un droit fondamental».

