«Nous ne sommes d’accord sur rien»: La relation franco-allemande toujours à la peine

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, en juin dernier. AFP

La France et l’Allemagne affichent de plus en plus ouvertement leurs différends, de l’énergie aux règles budgétaires en passant par la défense, au risque de fracturer l’Europe à l’heure où les défis internationaux s’accumulent. Au-delà d’une relation distante entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, les principaux dossiers sont devenus des «lieux d’affrontements idéologiques» entre les deux pays, observe Eric-André Martin, secrétaire général du Cerfa, le Comité d’études des relations franco-allemandes de l’Institut français des relations internationales (Ifri).

À Berlin, on assure que malgré les divergences de vue, on finit toujours par s’entendre sur l’essentiel, conscients que sans «le moteur» franco-allemand, il n’y pas d’avancée en Europe. Paris met également en avant la volonté commune de surmonter les difficultés. Les cheffes de la diplomatie française Catherine Colonna et allemande Annalena Baerbock martèlent qu’elles sont en contact constant.

«Discussions difficiles»

«L’Allemagne et la France sont, c’est bien connu, les meilleurs amis du monde, mais il nous arrive parfois de nous chamailler comme un vieux couple», a pourtant admis la ministre allemande vendredi dans le quotidien français Ouest-France, évoquant notamment la difficile réforme du marché européen de l’électricité.

Avec en filigrane la bataille autour du nucléaire, que la France met en avant pour l’approvisionnement en électricité quand l’Allemagne a fermé en avril sa dernière centrale. «Nous ne sommes d’accord sur rien», renchérit, sans détour, le vice-chancelier Robert Habeck, en charge de l’Économie.

Même son de cloche à Paris où on évoque des «discussions difficiles» sur l’énergie et la réforme des règles budgétaires et où on voudrait bien des Allemands plus «coopératifs». Des différends qui deviennent structurels. Pour Frank Baasner, directeur de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg, on assiste à «un décalage de perceptions, d’analyses et de priorités presque partout».