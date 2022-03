Interview de PzK : «Nous ne sommes pas un groupe qui se revendique ch'ti»

Amis depuis l'enfance, les ados de PzK ont sorti un album éponyme. Découverte en interview.

JLB : Notre quotidien est notre grande source d’inspiration. Quand on a un son et que l’on veut écrire, on ne va pas chercher à faire un texte engagé. On parle de nous, de nos vies et on ne va pas parler de choses que l’on ne connaît pas.

Djouz: Oui, car sinon on ne voudrait pas de cette vie.

JLB: On se fait plaisir, on s’éclate et on se contente des petites choses de la vie. On veut parfois des gros trucs mais on ne va pas péter un câble si on ne les a pas.

Baobab: On fait quelque chose que l’on aime et cela commence à porter ses fruits. C’est vraiment génial.