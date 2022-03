Otages enlevés au Cameroun : «Nous ne tiendrons pas longtemps»

Les islamistes nigérians de Boko Haram ont diffusé un enregistrement d'un homme présenté comme le chef de la famille française enlevée au Cameroun. Celui-ci évoque des «conditions de vie très dures».

«Nous perdons nos forces chaque jour et commençons à être malades, nous ne tiendrons pas longtemps», souligne-t-il: «Eau, chaleur, nourritures, sommeil, d'autant plus pour nous qui sommes des blancs, non habitués aux chaleurs africaines, et pour les enfants». S'adressant d'abord à l'ambassadeur de France au Nigeria, puis au président camerounais Paul Biya, il transmet une requête déjà formulée par Boko Haram: celle de libérer des prisonniers du groupe islamiste au Nigeria et au Cameroun.