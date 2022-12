«Nous nous sentons parfois démunis face au harcèlement»

Une pétition réclame un cadre plus sécurisé pour les élèves. Freepik

«La situation a été difficile à vivre. Ma fille a subi du harcèlement pendant plusieurs années et se trouve actuellement en psychiatrie juvénile», alerte Anna*, une mère de famille. Les faits ont commencé à 13 ans, alors qu’elle défendait une camarade, elle-même victime de moqueries. «Le groupe de harceleurs s’est ensuite retourné contre elle et cela ne s’est plus arrêté», avec entre autres des photos désobligeantes publiées sur Internet, témoigne la mère.

Cette dernière regrette que l’établissement «ait mis du temps à réagir». La victime a «fini par changer de lycée, mais c’était trop tard». Les sanctions (exclusion temporaire pour les meneurs) sont jugées «insuffisantes» par la mère de famille, alors qu’une pétition réclamant «un cadre plus sécurisant pour les enfants» est ouverte aux signatures sur le site de la Chambre des députés. D’après le ministère de l’Éducation nationale, les 11-12 ans sont les premières victimes, avec 32,5% des filles et 32,1% des garçons concernés, selon la dernière étude en date. Les élèves issus de l’immigration ont une plus forte propension à se faire harceler. «Même les plus forts mentalement finissent par disjoncter dans ces situations, nous sommes démunis face au harcèlement», reprend la mère de famille.

Demande de nouvelle loi

«Le soutien des victimes et l’accompagnement des auteurs font partie de l’offre proposée aux professionnels du milieu scolaire», assure le ministère. «L’école doit faire savoir aux élèves qu’il y a des solutions, qu’ils peuvent parler en toute sécurité et qu’ils doivent être protégés», reprend une porte-parole. «Les enfants ont droit à la non-violence et les établissements doivent l’assurer», explique Charel Schmit, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu). Il rappelle que les lycées «doivent créer des structures, avec des délégués spécialisés».

L’OKaJu et ses équipes interviennent «de manière sporadique» pour tenter d’améliorer certaines situations. Charel Schmit demande «une loi similaire à celle adoptée en France, où est considéré comme harcèlement ce qui se passe dans l’établissement, mais aussi sur le chemin de l’école et sur les réseaux sociaux entre élèves». Actuellement, les équipes du Cepas (Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires) assurent régulièrement des formations, la prochaine étant attendue «le 19 décembre dans plusieurs lycées pilotes».

*Le prénom a été modifié