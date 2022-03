Caritas Luxembourg - «Nous nous sommes adaptés pour accueillir les réfugiés»

«Nous avons dû récupérer de la nourriture, des lits et des vêtements», reprend le médecin spécialisé dans l’humanitaire. Le public accueilli est composé «de femmes, d’enfants, de personnes âgées et handicapées» venues d’Ukraine. Ils sont parfois accompagnés d’animaux de compagnie «qu’ils n’ont pas pu laisser chez eux». Les hommes de plus de 16 ans sont, quant à eux, mobilisés par l’armée. La mission consiste à les accueillir pendant leur fuite. «Ils ne restent pas longtemps, car ils vont généralement retrouver de la famille ou des connaissances ailleurs». Le plus difficile est de donner des informations utiles à ces voyageurs, car les règles changent rapidement.