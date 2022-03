Nous payons la prime de ceux qui roulent propre

La prime de 750 euros aux voitures propres, qui devrait être entérinée aujourd'hui, est financée chaque jour par les conducteurs.

Pour le gouvernement, c'est une tirelire qui se remplit vite et bien. Depuis le 1er janvier 2007, sur chaque litre d'essence acheté au Luxembourg, une taxe est prélevée pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Sur le diesel, ce «Kyoto-cent» représente pour le moment 1,25 cent, sur l'essence sans plomb 2 cents. Au 1er janvier 2008, le «Kyoto-cent» passera à 2,5 cents sur le diesel.

Sur un volume avoisinant les deux milliards de litres de diesel et 600 millions de litres de sans plomb vendus cette année au Luxembourg, selon une estimation du ministère de l'Environnement, la taxe rapporte mathématiquement quelque 37 millions d'euros. À ce rythme, le «Kyoto-cent» pourrait apporter d'ici 2012, non pas les 300 millions espérés, mais plus de 400 millions.