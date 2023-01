Cenaro Group: «Nous payons un studio qui ne sera peut-être jamais fini»

Les familles attendent de récupérer leur appartement ou leur maison.

«Depuis octobre nous n'avions plus de nouvelles du promoteur», raconte Clara*. Comme les salariés de l'entreprise, la Differdangeoise a appris ces derniers jours que le groupe immobilier Cenaro fondé en 2017, allait être déclaré en faillite, sans doute en fin de semaine. Une demi-surprise pour cette mère de famille, mais de vrais soucis, qu'elle a partagés mercredi soir en visioconférence avec d'autres clients de Cenaro perdus.

«En mai 2020, nous avions acheté un studio à Esch pour 300 000 euros. C'était un investissement, notre premier, et on est mal tombés», raconte-t-elle. La famille mobilise des économies et fait un crédit. Elle rembourse 1 200 euros par mois.

Sur le site, le chantier tarde à démarrer, mais le promoteur et l'existence d'assurances rassurent la famille. Le terrassement finit par débuter, il sera facturé en mars 2021. Toutefois les travaux avancent de façon lente et irrégulière.

L'inquiétude monte et pousse la famille à l'automne 2022, à refuser de régler les châssis. «Aujourd'hui dans l'immeuble, tout est commencé mais rien n'est fini. L'électricité, la plomberie... Plus personne n'y travaille et il n'y a plus de matériel. Notre studio ne sera peut-être jamais construit», lance Clara, qui espère qu'avec la faillite, l'assurance garantira l'argent déjà versé et qu'un autre promoteur prendra le relais.

«J'aimerais garder ce logement», dit-elle. «Heureusement pour nous, ce n'était pas notre habitation principale. Mais nous avions aussi failli nous laisser tenter par une maison chez Cenaro! Cela aurait été encore plus grave. Je pense aux familles qui l'ont fait. Nous avons la chance de pouvoir gérer ce crédit». Clara avait déjà commandé la cuisine du studio. «Que vais-je faire quand elle va arriver?», s’interroge la Differdangeoise.

Depuis, elle a contacté des artisans qui lui ont assuré «ne pas avoir reçu les acomptes que nous avions versés via Cenaro». Et Clara craint que tous les devis signés ne tombent à l'eau. «Les tarifs ont augmenté depuis», rappelle la cliente, qui songe aussi aux salariés «qui sont dans une situation difficile et n'en sont pas coupables».

Une cinquantaine de salariés touchés