Cyclisme – Tour de France : «Nous pouvons battre Pogacar», assure Roglic

Jumbo, armé de ses deux leaders Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, est capable de faire tomber le double vainqueur sortant du Tour de France, a assuré mercredi Roglic, à deux jours du grand départ à Copenhague.

«Nous sommes une équipe forte avec beaucoup de bonnes individualités. Tant que nous travaillons ensemble et que nous faisons du mieux possible, nous pensons que nous pouvons le battre», a affirmé Primoz Roglic, vainqueur début juin du Critérium du Dauphiné, où était absent Pogacar.

Sa formation néerlandaise a trusté les deux premières places de cette course de préparation au Tour de France avec «Rogla» et Jonas Vingegaard, deuxième de la Grande boucle l'an passé. «Bien sûr, j'ai plus de pression. Je suis l'un des leaders de la plus grande course au monde, a livré le Danois, à domicile pour les trois premières étapes. Mais cela ne m'affecte pas. Evidemment cela fait une grande différence d'être deux leaders au lieu d'un».