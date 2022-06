Cinéma : «Nous réinventons James Bond et ça prend du temps»

Les producteurs de la franchise ont mis les choses au clair: ils n’ont pas encore trouvé de successeur à Daniel Craig, qui campait 007, et aucun tournage n'est prévu avant 2024.

On ignore encore qui enfilera le costume du plus célèbre des agents secrets.

«Le processus pour trouver un nouveau James Bond n’a pas commencé et personne n’est en lice», a confirmé Barbara Broccoli à Deadline tout en précisant que «rien ne pressait». «Nous cherchons où aller avec Bond. On en parle en détail. Il n’y a pas encore de script. On en aura un seulement quand on aura décidé de l’approche de ce prochain film car, vraiment, ce sera une réinvention de Bond. Nous le réinventons, et cela prend du temps», a détaillé la productrice. Elle a conclu en affirmant que le tournage ne démarrerait de toute façon pas avant deux ans, soit en 2024 «au mieux».