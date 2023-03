Humza Yousaf: «Nous serons la génération qui obtiendra l'indépendance pour l'Ecosse»

Les indépendantistes écossais ont choisi lundi Humza Yousaf pour succéder à Nicola Sturgeon et devenir nouveau Premier ministre, promettant de conduire l'Écosse vers l'indépendance dès cette génération. Âgé de 37 ans, ce proche de Nicola Sturgeon, démissionnaire , hérite de la délicate mission de relancer un mouvement indépendantiste en perte de vitesse qui se heurte au refus obstiné de Londres d'autoriser la tenue d'un nouveau référendum.

Jusqu'alors ministre de la Santé, il devient le premier musulman à diriger un important parti politique au Royaume-Uni. Il doit être élu mardi Premier ministre par le Parlement local à Édimbourg. «Nous serons la génération qui obtiendra l'indépendance pour l'Écosse», a lancé Humza Yousaf dans son discours, soulignant que «le peuple» écossais a «besoin de l'indépendance dès maintenant, plus que jamais».

Élu au deuxième tour

À l'issue d'un scrutin interne déclenché par la démission surprise de Nicola Sturgeon le mois dernier après huit ans en poste, il s'impose face à la ministre des Finances Kate Forbes, aux positions conservatrices controversées, et Ash Regan, une ancienne membre du gouvernement local.

Aucun candidat n'ayant recueilli plus de 50% des suffrages dans ce scrutin où les électeurs classent les candidats par ordre de préférence, il s'est imposé au deuxième décompte, recueillant 52,1% des voix. Plus de 50 000 membres du SNP ont participé au vote, pour un corps électoral comptant un peu plus de 72 000 membres.