Grigor Dimitrov : «Nous sommes au Luxembourg pour gagner»

LUXEMBOURG - Avant d’affronter le Luxembourg de vendredi à dimanche, en Coupe Davis à Howald, le Bulgare Grigor Dimitrov, 16e mondial, s’est confié à L'essentiel.

Grigor Dimitrov : Oui et c’est toujours bien de vivre de nouvelles expériences, de découvrir des pays où l’on a jamais été.

Honnêtement, je n’ai pas beaucoup regardé l’équipe. J’ai travaillé sur de nombreuses choses ces derniers temps donc je ne sais pas grand-chose de ces joueurs. J’aurai sans doute la chance de les voir à l’entraînement. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer mais la meilleure partie du tennis est aussi de pouvoir improviser.

Il y a une controverse sur le fait que jouer pour son équipe nationale permet d’être éligible pour une qualification aux Jeux olympiques. Mais pour moi jouer pour mon pays est un vrai plaisir. J’aime mon pays, j’en suis fier, je suis toujours excité de pouvoir évoluer pour la Bulgarie. C’est aussi un bon moment pour moi de le faire. Nous sommes dans un bel endroit et je suis content d’être là.

Nous sommes ici pour gagner. C’est le but n° 1 et je veux faire de mon mieux pour aider l’équipe et soutenir mes coéquipiers.