Affaire Grégory : «Nous sommes convaincus que Laroche l'a enlevé»

L'avocat des parents du petit Grégory, tué en octobre 1984 dans l'est de la France, lance un appel à témoins. «Il y a des gens qui savent la vérité», estime-t-il.

La décision de la cour d'appel de Paris n'a pas entamé la persévérance des époux Villemin, Jean-Marie et Christine, les parents du petit garçon. Au contraire, ils sont satisfaits que l'enquête ne soit pas bloquée et qu'elle puisse suivre son cours. Interrogé par RTL, leur avocat s'en remet aux personnes susceptibles de pouvoir les aider: «Je lance un appel à témoins. Je suis convaincu que dans cette région de Lépanges, il y a des gens qui savent la vérité et j'invite ces gens à briser le silence», indique Me Thierry Moser. L'avocat ajoute qu'il est «moralement monstrueux de se taire alors que peut-être on a des révélations à faire».