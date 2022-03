Tanzanie : «Nous sommes décidés à en finir avec le cannabis»

Le gouvernement a déclaré une guerre sans merci à la culture du cannabis et entend nationaliser tout véhicule à bord duquel sera saisie la moindre quantité de chanvre.

Tout véhicule transportant du cannabis sera nationalisé

Bien que le cannabis soit illégal dans le pays, la corruption endémique et les ressources limitées empêchent les autorités d'appliquer uniformément et efficacement la loi. Au Mozambique, en Ouganda, au Malawi et au Kenya, des pays voisins de la Tanzanie, les efforts d'éradication du cannabis ont été généralement couronnés d'un certain succès.