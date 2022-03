ROCK ALTERNATIF : «Nous sommes entrés dans l’esprit de nos fans»

Linkin Park fait peau neuve avec un 4e album, «A Thousand Suns».

Vous avez qualifié cet album de folie grandiose. Qu’est-ce que ça signifie?

Mike Shinoda: Je ne sais pas trop. On est super excités par notre album et on essaie de le décrire de manière très positive, avec des expressions imagées. Du coup, on finit par dire une ânerie comme «folie grandiose», ce qui ne signifie rien du tout!