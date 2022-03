Age médian : Nous sommes parmi les plus jeunes de l'UE!

LUXEMBOURG - L'âge médian au Luxembourg était de 39,6 ans en 2021, soit l'un des plus bas de toute l'Union européenne.

Les pays où l'âge médian est le plus élevé sont l'Italie (47,6 ans), l'Allemagne (45,9 ans), le Portugal (45,8 ans) et la Grèce (45,5 ans). La France et la Belgique sont en dessous de la moyenne européenne (respectivement 42,1 ans et 41,8 ans).