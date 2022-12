Budget 2023: «Nous sommes prêts à assumer un déficit en période de crise»

«Une crise énergétique ne doit pas déboucher sur une crise sociale», a entre autres choses déclaré mardi Max Hahn (DP) à la Chambre des députés. Il dévoilait le rapport sur le budget 2023, issu de la présentation du texte en octobre puis du travail parlementaire, des avis institutionnels et des amendements gouvernementaux. L’élu libéral a présenté un budget en déséquilibre de 2,8 milliards d’euros. «Nous sommes prêts à assumer un déficit en période de crise», a-t-il relevé. Il s’agit d’un déficit «substantiel mais nécessaire».

Le texte est fait «de mesures destinées à protéger les citoyens», pénalisés par la pandémie, la guerre en Ukraine et la crise énergétique a glissé plusieurs fois le rapporteur du budget. Les mesures de soutien, pour la plupart issues de la tripartite, «constituent un investissement pour l’avenir», affirme Max Hahn. Elles seraient «ciblées socialement», avec l’augmentation de l’allocation de vie chère, du REVIS, des subventions sur l’énergie et le maintien des indexations de salaires, «garant de la paix sociale». «Les familles avec enfants seront soutenues de manière substantielle», assure le député.

Vivre-ensemble

Il a rappelé les défis qui attendent le pays, avec «une inflation qui concerne toute l’économie». Dans ce contexte, il est «important de maintenir les investissements», entre autres dans les infrastructures, le transport et le logement, érigé en «priorité absolue» avec la réforme de l’impôt foncier et la construction de logements abordables. L’environnement a aussi été largement évoqué, avec une taxonomie prévoyant que la réduction fiscale destinée aux fonds d’investissement ne s’applique pas à ceux qui ciblent le gaz et le nucléaire.