Le Luxembourg avec l'OTAN: «Nous sommes prêts a défendre les frontières de l'Europe»

Un déploiement de taille pour l'armée grand-ducale. «C'est le plus grand contingent déployé par l'armée Luxembourgeoise depuis le début des années 1990 et le plus grand jamais déployé dans le cadre de l'OTAN», a rappelé le chef État major de l'armée le général Steve Thull. Les soldats participeront a des entraînements sur place et marqueront leur présence aux côtés notamment de militaires néerlandais et français.