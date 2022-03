Xavier Bettel : «Nous sommes rentrés dans une période de guerre»

LUXEMBOURG - Xavier Bettel, Jean Asselborn et François Bausch se sont exprimés, jeudi, devant les députés, sur la situation en Ukraine.

«Nous sommes rentrés dans une période de guerre, cette agression est sans précédent», a affirmé Xavier Bettel (DP), Premier ministre, en préambule de sa déclaration sur la situation en Ukraine, jeudi, à la Chambre des députés. Il regrette que «des citoyens comme vous et moi paient un lourd tribut» à cause des bombardements et de l’intervention militaire au sol. «Le gouvernement exprime sa solidarité avec l’Ukraine, sa solidarité avec le peuple ukrainien».