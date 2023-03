Affaire Heem.lu: «Nous sommes soignants, nous ne pouvons pas laisser les gens comme ça»

Ils ont beau ne pas avoir reçu leur salaire de février, une partie de la cinquantaine de salariés du réseau d’aide et de soins Heem.lu effectuaient encore leurs tournées, mercredi. Mais de plus en plus sont désormais en arrêt maladie. L’arrestation mercredi dernier du dirigeant de l’entreprise, dans le cadre d’une enquête pour une escroquerie estimée à 2,5 millions d’euros, a plongé la cinquantaine de salariés dans le vide.

L'épouse du suspect auditionnée

Le prévenu est toujours en détention préventive, suspecté de faux, usage de faux, escroquerie à subvention, infractions à l’article 451 du code de la Sécurité sociale, association de malfaiteurs, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment. Son épouse, dirigeante elle aussi du réseau, a, selon nos informations, été auditionnée mercredi. Leur avocat Me Benoît Entringer, indique avoir introduit récemment auprès du juge d’instruction une demande «de main levée au moins partielle sur les comptes pour pouvoir assurer la continuité des soins».

«Cela devient de plus difficile, les salaires n’ayant pas été payés, avoue-t-il. Le temps joue contre nous. Les salariés sont dans l’expectative. On ne sait pas où on va. Nous voulons que la société survive et que les salariés puissent être payés», ajoute Me Entringer, qui n'a pas encore eu de retour du juge. Pour lui, l’arrêt de l’activité est «une question de jours» sans ce dégel des comptes.