Xavier Bettel: «Nous sommes un peuple particulièrement résistant»

«Objectivement, notre pays se porte bien», a déclaré Xavier Bettel, dans sa traditionnelle allocution à l'occasion de la fête nationale. «J’espère, chères concitoyennes et chers concitoyens, que vous allez bien également», a-t-il poursuivi, ajoutant: «Cependant, je suis conscient qu’il y a parmi nous des personnes qui ne se portent pas aussi bien». Il a évoqué les «familles qui, malgré toutes les aides, ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois», «les jeunes qui ont des difficultés à trouver un logement abordable au Luxembourg, ou encore «les personnes préoccupées par leur propre avenir ainsi que par celui de notre planète».

Avant de se projeter vers l'avenir: «Leurs préoccupations et leurs craintes doivent être prises au sérieux. Ce sont elles qui doivent être notre motivation pour nous investir, aussi dans les années à venir, pour un Luxembourg encore meilleur, encore plus solidaire et durable».