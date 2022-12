Tennis : «Nous souhaitons la bienvenue en Australie à Novak Djokovic»

En lice dès dimanche

Le Serbe avait été privé de l’édition 2022 de l’Open d’Australie après avoir été expulsé du pays à cause de son statut vaccinal. Non vacciné contre le Covid-19, il avait tenté de rentrer sur le territoire avec une dérogation finalement refusée et avait été expulsé juste avant le début du tournoi après avoir passé plusieurs jours dans un centre de rétention et un recours devant la justice.