Apple : «Nous travaillons sur des produits révolutionnaires»

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a expliqué que la télévision demeurait un domaine de «grand intérêt», tout comme le secteur du «wearable computing», l’informatique qui se porte.

À quelques jours de la conférence d'ouverture de la WWDC, le salon annuel d'Apple dédié aux développeurs, le 10 juin prochain, le PDG d’Apple, Tim Cook, n’a pas fait de grandes révélations, sur la scène de la All Things Digital Conference , mardi. Sans entrer dans les détails, il s’est limité à des observations générales sur l’année écoulée et sur les projets de la firme à la pomme: «Nous avons des produits révolutionnaires en cours», «nos projets, sur lesquels nous travaillons depuis longtemps, sont incroyables», a-t-il assuré.

Tim Cook a parlé pendant une heure et demie: des taxes au rendement de l’action boursière, qui a été «frustrant pour les investisseurs et aussi pour nous». «Nous devons nous concentrer sur les produits, les rendre meilleurs que possible. Si nous faisons cela, le reste – dit-il en faisant référence au marché boursier à Wall Street – viendra par lui-même». Concernant les taxes, Tim Cook a réitéré la défense de sa société: «Nous n’utilisons pas d’artifices fiscaux». Il a ajouté que le système d’imposition aux États-Unis devait être réformé et simplifié.