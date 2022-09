Événement au Luxembourg : «Nous visons le Top 10 au Championnat du monde»

Avec leurs collègues de Lintgen, de Kordall, d'Echternach et une équipe Interred de la Grande Région (une grande première, avec deux pompiers luxembourgeois), les Mamérois figurent parmi les 288 participants issus de 17 pays à cet officieux «Championnat du monde des pompiers». En tout, 20 pompiers grand-ducaux seront sur le pont. La sélection se fait «d’abord sur une base volontaire», et ensuite «en fonction des résultats au Championnat national qui s’est déroulé au mois de mai», éclaire Massimo Tarantini.

Habitués de la compétition, «nous visons un Top 10», avoue l'IC de l'équipe championne nationale. «Les Anglais, les Australiens, les Portugais et aussi les Français sont très forts». Deux challenges distincts sont prévus: la partie «Rescue» et la partie «Trauma», avec à chaque fois, une série d'exercices variés. Cela comprend «un exercice de dix minutes avec une personne en état critique, un exercice standard avec une personne encastrée et une situation complexe avec deux victimes, dont une dans un état critique, pour laquelle nous disposons de 30 minutes».