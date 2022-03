Basketball : «Nous voulons grandir avec cette équipe»

LUXEMBOURG - Nadia Mossong évoque les qualifications de l’Euro-2015 qu’elle dispute à partir de ce vendredi, au centre Atert de Bertrange.

Oui et non. Le point positif est que nous sommes sur une bonne dynamique. Mais de l’autre côté, nous avons eu une semaine assez intense et tout le monde est fatigué. Nous allons profiter des jours à venir pour récupérer au mieux.