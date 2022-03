Anderlecht- PSG : «Nous voulons prendre notre revanche à Paris»

Le coach d’Anderlecht, John van den Brom, a assuré que son équipe essaierait de «prendre sa revanche», ce soir, face au PSG.

John van den Brom ne désarme pas malgré la raclée de l'aller.

AFP

Est-ce que vous espérez que le PSG sera moins concerné qu’au match aller (0-5)?

John van den Brom: En football, chaque équipe est là pour gagner. Ce sera pareil avec le PSG et ils n’auront pas de pitié pour Anderlecht.

La Ligue des champions est-elle terminée pour vous?

Après nos résultats dans les trois premiers matches et ces trois défaites, il est clair qu’on peut penser que c’est impossible d’aller en huitièmes. Mais il n’y a rien d’impossible dans le foot. On va essayer de faire du mieux possible. Les chiffres ne vont pas dans notre sens avec dix buts encaissés et aucun marqué.

Quelles seront vos ambitions ce soir à Paris?

On n’est pas venus pour faire un voyage à vide. Nous sommes Anderlecht et on va essayer de réagir et de prendre notre revanche sur le match aller. C’est très important de montrer qu’on a fait ce qu’on pouvait pour prendre des points ici.

Trouvez-vous votre équipe en progrès?

On doit essayer de retrouver un beau football. Mais il y a certaines situations qui font que ce n’est pas possible en ce moment. On doit retrouver des bases solides et une meilleure organisation. Les derniers matches en championnat ont été dans ce sens. On a eu une meilleure organisation, notamment au plan défensif, et on a pris moins de buts.

(L'essentiel Online)