Dictionnaire en ligne: «Nous voulons rendre la langue luxembourgeoise plus vivante»

Surtout, le site permet des recherches «plus pointues, en demandant par exemple à trouver uniquement des noms d'animaux, de légumes, des mots pas vulgaires, etc.», reprend Alexandre Ecker. La barre de recherche guide aussi l'internaute qui aurait mal orthographié un mot, en lui proposant les définitions les plus proches. Des tableaux de déclinaison pour les déterminants et les adjectifs sont aussi présentés. En plus des traductions en quatre langues, le LOD propose aussi des vidéos en langue des signes. À travers cet outil, le but est de «thématiser et rendre la langue luxembourgeoise plus vivante», explique Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale. «Le LOD peut être un vecteur de la langue et de la culture luxembourgeoise», veut croire Luc Marteling, directeur du ZLS.