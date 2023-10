«Nous sommes en guerre et nous allons gagner», déclare le Premier ministre israélien

La Russie appelle à la «retenue», après les attaques du mouvement islamiste Hamas contre Israël, a indiqué samedi un diplomate russe haut placé. «Nous sommes en contact avec tout le monde maintenant. Avec les Israéliens, les Palestiniens et les Arabes», a déclaré Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et émissaire du Kremlin pour le Proche-Orient et l’Afrique, cité par l’agence Interfax. «Bien évidemment, nous appelons toujours à la retenue», a-t-il souligné.