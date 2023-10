Le prénom du quatrième enfant de Jazz amuse la Toile

Après Chelsea, Cayden et London Sky, voici Love Shine. Le 18 octobre 2023, Jazz Correia a dévoilé le prénom de son quatrième enfant, un garçon né six jours auparavant . En légende d’une photo montrant le pied du bébé – toujours hospitalisé – dans les mains de ses parents, l’influenceuse a révélé le nom qu’elle et son mari Laurent avaient choisi pour le nouveau-né.

Si le cliché a été liké plus de 160 000 fois en quelques heures, de nombreux internautes ont tout de même trouvé que ce prénom était original, voire totalement ridicule. «J’ai du mal à comprendre. Il s’appelle Love ou Shine?» «Love Shine, t’abuses. On dirait une marque de préservatifs», «Après London Sky et Love Shine, le prochain j’imagine déjà le prénom: Sun Beach. Faut arrêter, on dirait qu’elle donne des prénoms à des cocktails frère…» ou encore «T’as donné naissance à un Polly Pocket ou quoi?», a-t-on pu lire.