Nouveau carnage en Algérie

Un attentat, mardi, a fait 43 morts à l'est d'Alger. C'est l'attaque islamiste la plus meurtrière depuis 8 mois.

L'attentat suicide visait une école de gendarmerie des Issers, à l'est d'Alger. Il a fait mardi 43 morts et 38 blessés, le bilan le plus meurtrier des attaques islamistes perpétrées ces huit derniers mois en Algérie.