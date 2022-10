Économie : Nouveau coup de mou pour le PIB luxembourgeois

Après deux trimestres consécutifs de hausse, le PIB affiche un recul de 0,5% au deuxième trimestre 2022, a indiqué le Statec dans un communiqué transmis vendredi. Les secteurs de la construction (-8,7%) et de l'industrie (-8,6%) ont été les plus impactés alors que celui des activités financières et d'assurance progressait (+2,4%), tout comme celui des activités immobilières (+1,6%).