La star de Formule 1 et l'icône de la téléréalité américaine sont apparus en public pour la première fois.

Il y a environ une semaine, le journal britannique The Sun a rendu la relation publique. Peut-on dire que c'est une confirmation? Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton et la star de téléréalité américaine, Kim Kardashian, se sont montrés ensemble en public pour la première fois lors du Super Bowl en Californie.

Les caméras de télévision les ont montrés assis l'un à côté de l'autre, absorbés dans leur conversation. Peu après, Hamilton a semblé lever les yeux vers l'écran du stade et se reconnaître. Les deux stars, installées dans les loges VIP, s'attendaient à ce que les caméras les filment.