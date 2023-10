Nouveau député: Charel Weiler, déjà un habitué de la politique

«La politique fait partie de mon quotidien depuis que je suis petit», explique tranquillement Charel Weiler. Il a été élu dimanche à 37 ans, dans le Nord, grâce à sa troisième position sur les listes du CSV derrière les deux têtes de liste. «Nous discutions beaucoup de politique à la maison, c’est quelque chose de naturel et je m’y suis intéressé très jeune».

Et pour cause, son père Lucien a été député et même président de la Chambre des députés dans les années 2000. Son engagement pour le même parti vient «des valeurs qui lui ont été transmises depuis l’enfance».