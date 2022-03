Nouveau drame de l'immigration aux Canaries

Une vingtaine de personnes dont 14 enfants ou adolescents ont péri au large de l’archipel espagnol, lors du naufrage d'une embarcation.

Selon le témoignage de l'un des survivants, l'embarcation de taille modeste, - six à sept mètres de long - était occupée par 28 candidats à l'immigration, parmi lesquels de nombreux enfants et plusieurs femmes. Six ont pu être sauvés grâce à des surfeurs qui se trouvaient sur une plage à proximité, a expliqué une porte-parole de la préfecture des Canaries. Lorsqu'ils ont vu l'embarcation chavirer, les surfeurs «ont pris leur planche» pour aller sauver les personnes tombées à l'eau, a-t-elle déclaré. Ces surfeurs expérimentés avaient entendu les cris et appels au secours des immigrés tombés à l'eau, selon un témoignage publié lundi par le journal El Pais.

Les Canaries constituent une des principales portes d'entrée européennes pour les immigrants en provenance d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Le nombre d'arrivées sur le territoire espagnol a toutefois chuté en 2008 avec un total de 9 181, après un pic en 2006 à 31 678 arrivées, en raison d'un renforcement de la surveillance en mer et d'accords de coopération avec les pays d'origine, principalement Maroc et Sénégal. Poussant les clandestins à prendre plus de risques, en empruntant des routes plus longues vers les Canaries afin d'éviter les zones de couverture radar et les patrouilles, ce qui tend à multiplier les drames en mer.