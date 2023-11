Impôts, logement, sécurité, famille: les grandes mesures du nouveau gouvernement

En attendant la publication du programme de coalition, les premières grandes lignes ont été annoncées ce jeudi, juste après sa signature officielle par Luc Frieden (CSV), formateur et futur Premier ministre, Xavier Bettel et Claude Wiseler, chefs de délégation DP et CSV. Le texte complet sera publié lundi, et chaque mesure est censée être proposée par le gouvernement ces cinq prochaines années, avant des votes de chaque loi par les députés.