Aux Etats-Unis: Nouveau procès pour Harvey Weinstein à Los Angeles

Aux États-Unis : Nouveau procès pour Harvey Weinstein à Los Angeles

A Los Angeles, M. Weinstein est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement cinq femmes dans des hôtels, entre 2004 et 2013. L'audience, qui doit durer deux mois, débute lundi avec le choix des jurés. En juillet 2021, l'ancien magnat d'Hollywood avait plaidé non coupable lors d'auditions préliminaires devant le tribunal de Los Angeles. Sa condamnation en mars 2020 à New York, suivie d'une mise sous écrou immédiate et dont l'appel a été rejeté, a constitué une victoire majeure du mouvement #MeToo.