Brésil: Nouveau raid policier sanglant au Brésil, au moins neuf morts à Rio

Ces opérations policières meurtrières font l'objet d'une vive controverse, avec des critiques des groupes défense des droits humains sur les méthodes musclées employées dans le combat contre les gangs de narcotrafiquants. Au moins 33 personnes ont déjà été tuées lors d'autres opérations policières dans le plus grand pays d'Amérique Latine depuis vendredi, seize dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est), selon un nouveau bilan rendu public, mercredi, et 19 dans celui de Bahia (nord-est).

À Rio, les fusillades au commencé dès l'aube, au complexe de Penha, ensemble de favelas situé au nord de la ville, non loin de l'aéroport international. L'opération, qui est encore en cours, a «pour but de localiser et d'interpeller des membres de factions criminelles, après avoir reçu des informations selon lesquelles une réunion de chefs de ces factions aurait lieu dans la région», a expliqué la Police militaire dans un communiqué.