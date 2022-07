Athlétisme : Nouveau record du monde de saut à la perche pour Duplantis

Le quasi imbattable Armand Duplantis a réussi un incroyable doublé titre mondial et record du monde dimanche.

Après un raté sans conséquence à 5,87 m, Duplantis a déroulé en passant 5,94 m puis 6 m au premier essai pour s'assurer du titre, avant de franchir 6,06 m et enfin 6,21 m pour un nouveau record du monde à sa deuxième tentative. A 22 ans, «Mondo» a décroché le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu'il était déjà champion d'Europe en plein air (2018), en salle (2021), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022).

Il a battu pour la cinquième fois le record du monde en deux ans et demi, la troisième fois en 2022 après ses 6,19 m puis 6,20 m réussis en salle à Belgrade en mars. Encore plus fort, c'est la première fois depuis 1994 et Sergueï Bubka (6,14 m) que le record est battu en plein air.