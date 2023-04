Population en baisse: Nouveau record en Italie, il n'y a jamais eu si peu de naissances

L'hiver démographique se poursuit en Italie, avec d'un côté le vieillissement de la population et de l'autre le nombre de naissances le plus bas jamais enregistré, indique vendredi l'Institut national des statistiques (Istat). L'Italie comptait au 1er janvier 2023 quelque 58,851 millions habitants, soit 179 000 de moins qu'un an plus tôt (-0,3%). «Les décès ont été au nombre de 713 000, les naissances 393 000, nouveau minimum historique», précise l'Istat dans son communiqué.