Football : Nouveau record pour une séance de tirs au but: 54 tentatives!

En Angleterre, le match d’Ernest Armstrong Memorial Cup entre Washington et Bedlington s’est décidé au terme d’une séance de tirs au but dantesque, entrée dans l’histoire.

Washington et Bedlington ont fait leur entrée dans la longue histoire du football.

Si vous étiez devant la finale de Coupe de la Ligue anglaise opposant Liverpool et Chelsea il y a deux semaines, vous avez certainement dû trouver interminable la fatidique séance de tirs au but, conclue à 11-10 en faveur des Reds. Sachez que ce n’était rien à côté de celle qui a mis aux prises Washington et Bedlington.