Ski : Nouveau sacre pour Geoffrey Osch

Le jeune Luxembourgeois Geoffrey Osch, 15 ans, champion du Luxembourg du slalom et du géant en 2009 a remporté, vendredi matin, la première étape des championnats 2010. Un Super G réservé aux licenciés de la Fédération. Nora Biver s'est imposée chez les filles.

Geoffrey Osch; C'est bien, je suis très content mais il ne faut pas se prendre trop la tête. La neige et les conditions étaient super, hormis quelques cailloux sur la piste. J'ai fait quelques fautes dans le tracé mais j'étais assez bien physiquement.

Cette épreuve n'avait plus eu lieu depuis des années. La remporter est d'autant plus marquant...

C'est un honneur. Cela faisait tellement longtemps qu'ils ne l'avaient plus organisée. Je suis vraiment content.

J'essaie de faire attention à ne pas trop me mettre la pression. Je veux Skier au mieux et on verra ce qui se passera.