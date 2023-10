Nouveau sens: Le tube «Everytime» parle-t-il de l’avortement de Britney?

La révélation a fait l’effet d’une bombe. Le 17 octobre 2023, on apprenait que Britney Spears avait été enceinte de Justin Timberlake et que le couple avait décidé de mettre un terme à cette grossesse. À la lumière de ces informations, les fans de la chanteuse de 41 ans ont analysé ses titres et ils sont persuadés qu’«Everytime», sorti en 2003 (un an après la fin de sa relation avec Timberlake), est adressé à ce bébé qui n’a jamais vu le jour.