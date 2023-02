En Corée du Nord : Nouveau tir de missile balistique en représailles

La Corée du Nord récidive en lançant un missile balistique non-identifié en direction de la Mer de l’Est. Il s’agirait de représailles envers l’alliance entre Séoul et Washington.

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

La Corée du Nord a lancé samedi au moins un missile balistique non identifié, a indiqué l’armée sud-coréenne, avant des exercices militaires conjoints de Washington et Séoul qui doivent se tenir la semaine prochaine. «La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié vers (la) mer de l’Est», a déclaré l’état-major interarmées sud-coréen, en référence au nom donné à la mer du Japon.