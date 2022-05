A Cuba : Le bilan grimpe après l'explosion d’un hôtel

L’explosion de l’hôtel Saratoga de La Havane a tué 31 personnes et en a blessé 24 autres, selon un nouveau bilan dimanche soir.

Parmi les morts, 16 sont des hommes et 14 des femmes, dont quatre mineurs, une femme enceinte et une touriste espagnole de 29 ans dont le mari a également été blessé dans l'explosion qui a partiellement détruit l'hôtel de luxe, qui était en cours de rénovation. Parmi les 24 personnes hospitalisées, sept sont déclarées dans un état critique, six dans un état grave et 11 moins sévèrement atteintes. L'hôtel emblématique avait été fermé pendant deux ans en raison de la pandémie et s'apprêtait à rouvrir au public le 10 mai.