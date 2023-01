Nouveau recteur: «L'Université de Luxembourg n'accueillera pas plus de 10 000 étudiants»

(de g. à dr.) Jens Kreisel, recteur de l’Université du Luxembourg et Claude Meisch, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche / Université du Luxembourg

«J'ai une ambition de croissance, mais pas une croissance folle», a souligné Jens Kreisel (54 ans), le nouveau recteur de l'Université de Luxembourg, qui a été officiellement présenté ce jeudi. «Le campus Belval (NDLR: il existe également les campus Kirchberg et Limpertsberg) peut accueillir environ 7 000 étudiants, a poursuivi Jens Kreisel, dont le mandat est de cinq ans, une fois renouvelable. Si on souhaite garder notre relation de proximité entre les étudiants et les professeurs et une force de frappe et d'agilité, on doit rester une université de moyenne taille. L'établissement n'accueillera pas plus de 10 000 étudiants».

En outre, un nouvel auditorium, un bâtiment de 4 000 m², sera implanté à l'entrée du campus Kirchberg. L'ancien vice-recteur à la recherche indique que ce projet n'aboutira pas dans les cinq ans à venir. «Je l'espère pour mon 2e mandat», précise le natif de Dortmund. En parallèle, le nouveau recteur se dit ouvert au dialogue avec les étudiants. «Ils peuvent s'attendre à un dialogue renforcé, je souhaite aller à leur écoute, encore plus qu'actuellement, assure l'ancien professeur en physique et science des matériaux. Je souhaite leur demander, en tant que ''digital natives'' (NDLR: la génération ayant grandi en même temps que le développement d'Internet) leurs attentes en termes d'enseignement et d'apprentissage».

Un quatrième centre de recherche pour 2024

En termes de développement, Jens Kreisel indique qu'un troisième poste de vice-rectorat a été ouvert, dans le domaine du partenariat et des relations internationales (en plus de la recherche et des affaires académiques). La personne qui sera recrutée devrait prendre ses fonctions en mars. «Sa mission sera de choisir les meilleurs partenaires, explique l'auteur de plus de 150 publications scientifiques. L'Université de Luxembourg peut mieux choisir les partenaires qui nous tirent encore plus haut dans l'excellence et la qualité». Pour mémoire, l'Université de Luxembourg se classe parmi les 201-250 meilleures universités du monde, selon le classement mondial des universités World University Rankings 2023.

Enfin, Jens Kreisel a rappelé le cadre stratégique qui a été défini en 2020, pour la période allant de 2020 à 2039. Celui-ci prévoit que l'Uni se positionne davantage dans le développement durable et sociétal. Cela inclut la création d'un centre interdisciplinaire (CI) pour les systèmes environnementaux, pour un lancement espéré l'année prochaine. À noter que l'Université du Luxembourg a déjà créé trois centres interdisciplinaires: le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (médecine et santé), le Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (transformation digitale) et le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, qui est consacré à l'histoire contemporaine du Luxembourg et de l'Europe.