Bilan macabre : Nouveaux corps extraits du ferry sud-coréen

Les plongeurs ont récupéré dimanche plusieurs cadavres dans l'épave du bateau naufragé au large des côtes de la Corée du Sud avec 476 personnes à bord, alors que les familles perdent patience.

Il a fallu trois jours avant que les 500 plongeurs, qui luttent contre des courants forts et une visibilité quasi nulle, puissent commencer à récupérer des corps de l'épave, permettant le début des longues et douloureuses identifications par les familles. Le bilan provisoire de la tragédie s'élevait dimanche à 58 morts et 244 personnes toujours portées disparues, des adolescents en voyage scolaire pour la plupart. Les plongeurs avaient retiré samedi les trois premiers corps du ferry après avoir brisé le hublot d'une cabine de passagers. Seize autres ont ensuite été récupérés dimanche, ont annoncé les garde-côtes.

Les corps ont été placés sous des tentes dans le port de l'île de Jindo, près du site de la catastrophe, où les proches des passagers campent dans un gymnase. Ceux-ci devaient décliner leur identité avant de commencer à procéder aux douloureuses identifications. Des policiers postés à l'extérieur des tentes pleuraient tandis qu'on entendait des parents crier sous les tentes. Certains ont exprimé leur colère qu'on leur demande des prélèvements de salive pour des tests ADN avant que le ferry n'ait été intégralement fouillé. «Nous leur demandons de sauver nos enfants. On ne pense pas aux tests ADN», a lancé Chung Hye-Sook, mère d'un étudiant porté disparu.

Commandant pas à la barre lors du drame

Près de 200 proches de disparus ont entrepris dimanche une marche de 420 km entre Jindo et Séoul pour protester contre la lenteur des secours à la Maison bleue, la présidence sud-coréenne. Mais des échauffourées ont eu lieu lorsque de nombreux policiers les ont empêchés de franchir le pont reliant l'île au continent et forcés à faire demi-tour. La présidente sud-coréenne Park Geun-Hye a donné sa garantie que les grues flottantes déjà en place ne soulèveraient pas l'épave tant que le ferry n'aurait pas été intégralement fouillé. Les familles étaient divisées sur cette option.

Certaines estimaient que c'était anéantir les dernières chances de survie d'éventuels rescapés, d'autres, résignés, pensaient que cela permettrait de récupérer des corps avant qu'ils ne soient trop décomposés. Le commandant a confirmé qu'il n'était pas aux commandes du navire. Se trouvait à la barre un homme d'équipage placé sous le commandement du troisième officier, une femme de 26 ans qui n'avait jamais navigué dans ce secteur difficile.

Ordre donné aux passagers de ne pas bouger de leur siège

Le capitaine Lee Joon-Seok et deux membres de son équipage, qui ont été arrêtés, doivent répondre des accusations de négligence et de carence dans la sécurité des passagers. L'homme est vivement critiqué pour avoir quitté le navire qui faisait naufrage alors que des centaines de personnes, en majorité des lycéens, se trouvaient pris au piège. Des filets devaient être installés autour de l'épave du Sewol afin d'empêcher les corps de dériver, a indiqué le responsable des garde-côte, qui veut encore croire en la possibilité de rescapés, réfugiés dans des poches d'air. Le capitaine et les deux membres d'équipage ont été filmés par les caméras de télévision dans le poste de police de Jindo.

L'homme a tenté d'expliquer les motifs de sa décision - fatale - d'avoir retardé l'évacuation après l'immobilisation du bateau à la suite d'un choc. Les 476 personnes à bord ont reçu l'ordre de ne pas bouger de leur siège, pendant plus de 40 minutes, selon les rescapés. Lorsque le ferry a commencé à se coucher sur le côté, il était trop tard: l'eau s'engouffrait. «À ce moment-là (pendant les 40 minutes après le choc), les bateaux de secours n'étaient pas arrivés. Il n'y avait pas non plus de bateaux de pêche, ou d'autres embarcations pour aider», a-t-il dit, la tête baissée, recouverte d'une capuche. «Les courants étaient violents et l'eau était très froide dans cette zone», a-t-il ajouté. «J'ai pensé que les passagers seraient emportés et se trouveraient en difficulté s'ils évacuaient dans le désordre».

Aucun rescapé n'a été retrouvé depuis mercredi matin. Les 174 survivants ont été récupérés très rapidement après le naufrage. Le ferry transportait 476 personnes dont 352 lycéens de l'école Danwon d'Ansan, une localité au sud de Séoul. L'adjoint au directeur de l'établissement, qui avait survécu, a été retrouvé pendu vendredi, vraisemblablement un suicide.